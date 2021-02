Night Curfew In Maharashtra: महाराष्ट्र में कोरोना महामारी ने बार फिर से प्रशासन और सरकार के कान खड़े कर दिए हैं. ऐसे में वर्धा में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 8 बजे तक के लिए कर्फ्यू (Night Curfew In Maharashtra) को लागू कर दिया गया है. हालांकि इस दौरान जरूरी सामानों के दुकानों और स्टोर्स को खोला जाएगा. मेडिकल सामान, राशन, फल, सब्जी, दूध इत्यादि के दुकान खुले रहेंगे. लेकिन पेट्रोल पंप तक भी शहर के बंद रहेंगे. बता दें कि वर्धा में बीते 10 दिनों में कोरोना संक्रमण के 1126 मामले सामने आ चुके हैं. बता दें कि पिछले सप्ताह भी वर्धा में शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 8 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया था. Also Read - महाराष्ट्र और केरल से राजस्थान आने वालों को लानी होगी कोरोना की नेगेटिव जांच रिपोर्ट

अगले आदेश तक शैक्षिक संस्थान बंद

कोरोना महामारी महाराष्ट्र व देश के कुछ अन्य हिस्सों में तेजी से वापसी कर रहा है. ऐसे में कोरोना पर नकेल लगाने के लिए महाराष्ट्र प्रशासन द्वारा सख्ती बढ़ाई जा रही है. देशभर में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के कारण वर्धा के जिला कलेक्टर प्रेरणा एच ने सभी स्कूल व कॉलेजों को अगले आदेश तक के लिए बंद करने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह अमरावती में वीकेंड पर लॉकडाउन और यवतमाल में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है. वाशिम में एक स्कूल के हॉस्टल में 200 से अधिक बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. वहीं एक मंदिर में महंत समेत 19 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से वाशिम जिले में हड़कंप मचा हुआ है.