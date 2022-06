Maharashtra, Sangli:महाराष्ट्र में एक के ही परिवार के नौ सदस्यों की मौत की खबर आज सोमवार को सामने आई है. यह वाकया महाराष्ट्र के सांगली शहर ( Sangli) में हुआ है. मुंबई से 350 किलोमीटर दूर सांगली जिले के म्हैसाल में एक घर में शव मिले.Also Read - MLC Election in Maharashtra: विधान परिषद की 10 सीटों के लिए मतदान जारी, जानिए कौन पड़ेगा किस पर भारी

इस घटना की जानकारी मिलते पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे हैं. शवो को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मौके पर फोरेंसिक टीम और पुलिस टीमें जांच कर रही हैं.

Maharashtra | Nine members of a family found dead in Sangli, police investigation underway pic.twitter.com/lGblowncdI

— ANI (@ANI) June 20, 2022