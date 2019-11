मुंबई: महाराष्ट्र में शनिवार सुबह अजित पवार के उपमुख्यमंत्री पद के शपथग्रहण समारोह में हिस्सा लेने वाले कम से कम नौ राकांपा विधायकों ने शाम में पार्टी में वापसी करते हुए पार्टी प्रमुख शरद पवार के प्रति एकजुटता प्रकट की. भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और राकांपा के अजित पवार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समारोह के दौरान ये विधायक राजभवन में मौजूद थे.

एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि हमारे 5 विधायक संपर्क में नहीं हैं, बाकी सभी वापस आ गए हैं. संख्या के आधार पर हमारे पास बहुमत है. हम स्पीकर के चुनाव में सरकार को हरा देंगे. जिसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी.

Nawab Malik, NCP: 5 of our MLAs are not in contact with us, 6 are about to arrive&rest have arrived. On the basis of numbers we have, we’ll defeat the government in election of speaker itself. After which, Shiv Sena-NCP-Congress government will definitely be formed in Maharashtra pic.twitter.com/bDArinlvgJ

— ANI (@ANI) November 23, 2019