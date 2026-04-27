Hindi Maharashtra

Nitesh Rane Jail Sentence Maharashtra Court Verdict 2019 Case Highway Protest Update News

महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे को हुई 1 महीने की जेल, इस मामले में कोर्ट ने ठहराया दोषी

Nitesh Rane News: नितेश राणे को 2019 मामले में एक महीने की जेल सजा मिली. कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी का अपमान और काम में बाधा डालने का दोषी माना है.

nitesh rane case

Nitesh Rane News: नीतेश राणे को महाराष्ट्र की अदालत ने एक महीने की जेल की सजा सुनाई है. यह मामला साल 2019 का है, जब एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी अधिकारी के साथ बदसलूकी की गई थी. अदालत ने सुनवाई के बाद यह फैसला दिया. हालांकि, कुछ अन्य आरोपों में उन्हें राहत भी मिली है. इस फैसले के बाद यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है और राजनीतिक हलकों में भी इसकी काफी बात हो रही है.

विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ था

यह घटना मुंबई-गोवा हाईवे की खराब हालत के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई थी. उस समय नितेश राणे और उनके समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी प्रकाश शेडेकर पर कीचड़ फेंका था. इस घटना का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया. उस समय राणे कांग्रेस पार्टी में थे. इस घटना को लेकर काफी विवाद हुआ था और इसे लेकर कई लोगों ने नाराजगी जताई थी.

अदालत ने किन बातों को माना सही

अदालत ने इस मामले में कई आरोपों की जांच की. ज्यादातर आरोपों में सबूत नहीं मिलने के कारण बाकी 29 लोगों को बरी कर दिया गया. लेकिन नितेश राणे पर लोक सेवक का अपमान करने और उनके काम में बाधा डालने का आरोप साबित हुआ. अदालत ने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ इस तरह का व्यवहार सही नहीं है, चाहे विरोध का कारण कुछ भी क्यों न हो.

जज ने फैसले में क्या कहा?

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि सड़क की खराब हालत के खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं है, लेकिन किसी अधिकारी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना ठीक नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं, तो सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पाएंगे. अदालत ने इसे गलत उदाहरण बताते हुए कहा कि इस तरह के मामलों पर सख्ती जरूरी है.

अदालत ने फिलहाल सजा पर रोक लगा दी है, ताकि नितेश राणे ऊपरी अदालत में अपील कर सकें. इसका मतलब है कि उन्हें तुरंत जेल नहीं जाना पड़ेगा. इस फैसले के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर रहेगी. यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि नितेश राणे, केंद्रीय मंत्री रह चुके नारायण राणे के बेटे हैं और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Maharashtra की और अन्य ताजा-तरीन खबरें