नागपुर (महाराष्ट्र): केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि ‘क्रिकेट और राजनीति’ में कुछ भी हो सकता है. उन्होंने भरोसा जताया कि महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली नयी सरकार सदन में विश्वासमत जीतेगी. भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को महाराष्ट्र में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उन्हें राकांपा नेता अजित पवार के समर्थन मिला है. फडणवीस के साथ पवार ने भी उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली.

