Maharashtra, Ashok Chavan, Nitin Gadkari, BJP, CONGRESS, Nitin Gadkari, NEWS: महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में कांग्रेस की सरकार में मुख्‍यमंत्री रह चुके और वर्तमान में राज्‍य में महाविकास अघाड़ी की उद्धव ठाकरे की नेतृत्‍व वाली सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चव्‍हाण (Ashok Chavan) ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) को सही व्‍यक्ति बताते हुए गलत पार्टी में होने का दावा किया है. महाराष्‍ट्र सरकार के मंत्री अशोक चव्‍हाण ने यह बात कल रविवार को मोदी सरकार के सात साल पूरे होने पर आलोचना करने के दौरान कही है.

महाराष्‍ट्र सरकार के पीडब्‍ल्‍यूडी मंत्री अशोक चव्‍हाण ने कहा, " नितिन गडकरी महाराष्ट्र में बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों को गंभीरता से लेते हैं. मैं या तो लेख लिखकर या ट्विटर पर उनके काम की प्रशंसा करता हूं. इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनके राजनीतिक रुख का समर्थन करता हूं. वह गलत पार्टी में सही व्यक्ति हैं.

Nitin Gadkari takes issues related to basic amenities & infrastructure in Maharashtra seriously. I praise his work either by writing articles or on Twitter. This doesn't mean that I support his political stand. He's right person in wrong party: Maharashtra Min Ashok Chavan (30.5) pic.twitter.com/54v7XizKVI

— ANI (@ANI) May 31, 2021