Chhath Puja is not allowed at beaches, ponds in Mumbai: मुंबई में सार्वजनिक जलाशयों पर छठ पूजा (Chhath Puja) पर रोक लगा दी गई है. मुंबई में बीच, तालाबों में और किनारों पर छठ पूजा नहीं की जा सकेगी. बीएमसी ने ये फैसला लिया है. बीएमसी ने इससे जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया है.

बताया जा रहा है कि कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया है. छठ पर्व 18 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाना है, इससे पहले ही मुंबई में सार्वजनिक जलाशयों के आसपास इसे मनाने को रोक लगा दी गई है. कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते ये फैसला लिया गया है. मुंबई में एक दिन पहले ही धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला लिया गया था. महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल पूजा पाठ के लिए खुल गए हैं.

सिर्फ मुंबई ही नहीं, झारखंड ने भी ये फैसला लिया था. झारखंड सरकार ने सार्वजनिक जलाशयों के आसपास छठ पूजा पर पर रोक लगा दी थी. कोरोना के चलते ये फैसला लिया था. झारखंड सरकार के इस फैसले का बीजेपी ने विरोध किया. इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन खुद सामने आये और कहा कि रोक हटाई जा रही है, लेकिन जलाशयों में पूजा के लिए सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. मास्क लगाना होगा.