Last time he made such a statement, we had gheraoed his house. Now, the situation is such that we'll have to enter his house & beat him up: Maharashtra Minister Bacchu Kadu on Union Minister Raosaheb Danve's statement 'China, Pak behind farmers protest : महाराष्‍ट्र के मंत्री (Maharashtra Minister) बच्‍चू कडू ने केंद्रीय मंत्री (Union Minister) राव साहेब दानव (Raosaheb Danve) के किसान आंदोलन (farmers protest) को लेकर पाकिस्‍तान-चीन (China, Pak) का हाथ होने वाले बयान पर धमकी तक दे डाली है.



महाराष्‍ट्र की महाविकास विकास अघाड़ी की उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री बच्‍चू कडू ने कहा, ” पिछली बार जब उन्होंने ऐसा बयान दिया था, तो हमने उनके घर का घेराव किया था. अब, स्थिति ऐसी है कि हमें उनके घर में घुसना पड़ेगा और उनके साथ मारपीट करनी होगी.

बता दें कि केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने बुधवार को दावा किया कि तीन नए कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जारी किसानों विरोध प्रदर्शनों के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है. दानवे ने महाराष्ट्र के जालना जिले के बदनापुर तालुका में कोल्टे तकली स्थित एक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के दौरान ये बातें कहीं थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए. उन्होंने कहा कि अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कानूनों के कारण उन्हें नुकसान होगा.

केंद्रीय मंत्री दानवे ने कहा था, ‘जो आंदोलन चल रहा है, वह किसानों का नहीं है. इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है. इस देश में मुसलमानों को पहले भड़काया गया. (उन्हें) क्या कहा गया? एनआरसी आ रहा है, सीएए आ रहा है और छह माह में मुसलमानों को इस देश को छोड़ना होगा. क्या एक भी मुस्लिम ने देश छोड़ा?”

केंद्रीय मंत्री दानवे ने कहा था, ”वे प्रयास सफल नहीं हुए और अब किसानों को बताया जा रहा है कि उन्हें नुकसान सहना पड़ेगा. यह दूसरे देशों की साजिश है.”

हालांकि मंत्री ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि किस आधार पर उन्होंने यह दावा किया कि किसानों के विरोध के पीछे दोनों पड़ोसी देश हैं. दानवे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के प्रधानमंत्री हैं और उनका कोई भी निर्णय किसानों के खिलाफ नहीं होगा.

किसानों के विरोध प्रदर्शन में चीन और पाकिस्तान को घसीटने के लिए दानवे पर चुटकी लेते हुए शिवसेना प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता गंवाने के कारण भाजपा नेता अपने होश में नहीं हैं. उन्हें पता ही नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं.