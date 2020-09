मुंबई: बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम शनिवार को अपनी जांच के सिलसिले में एक बार फिर बांद्रा स्थित उनके फ्लैट पर पहुंची. फ्लैट का निरीक्षण करने के बाद जांचकर्ता मकान की छत पर भी गए. बाद में टीम सांताक्रूज स्थित डीआरडीओ के अतिथिगृह के लिए वापस हो गई. Also Read - SSR Death Case: रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक NCB की हिरासत में भेजा गया

बता दें कि सीबीआई की टीम पिछले दो सप्ताह में दो बार फ्लैट पर जा चुकी है.

एक अधिकारी ने बताया कि घटनाओं की कड़ियों को जोड़कर किस तरह से सुशांत की मृत्यु हुई, इसके अलावा अन्य बातों का पता लगाने के लिए सीबीआई की टीम पिछले दो सप्ताह में कम से कम दो बार फ्लैट पर जा चुकी है.

Maharashtra: Officers of Central Bureau of Investigation (CBI) visit actor Sushant Singh Rajput’s residence in Bandra, Mumbai.

The agency is investigating the actor’s death case. pic.twitter.com/0huDUvxdR2

— ANI (@ANI) September 5, 2020