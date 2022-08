मुंबई में मानसिक बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग युवक ने खुदकुशी कर ली. 59 वर्षीय बुजुर्ग ने मुंबई के लोअर परेल इलाके में स्थित एक फाइव स्टार होटल की 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. फिलहाल, एनएम जोशी मार्ग पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हादसा रविवार दोपहर में करीब 1 बजे हुआ. जब सोरब पेसी खंडेलवाल ने होटल से कूदकर जान दे दी. जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. जहां उसे डॉक्टरों ने मृत लाया गया घोषित कर दिया.Also Read - शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने ईडी की कार्रवाई को लेकर संजय राउत का समर्थन करने से किया किनारा

Mumbai | A 59-year-old man died allegedly after jumping from the 9th floor of a five-star hotel located in the Lower Parel area, yesterday. Case registered in NM Joshi Marg police station.

— ANI (@ANI) August 1, 2022