Maharashtra OPS Update: पुरानी पेंशन योजना को लेकर देवेंद्र फडणवीस का आया बयान, दिया यह बड़ा अपडेट..

Maharashtra Old Pension Scheme Update: महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल किए जाने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी रही. हड़ताल की वजह से सरकारी अस्पतालों और कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हुआ है. इन सबके बीच मामले को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा, ‘चर्चा से ही इस मुद्दे का समाधान हो सकता है. कल सीएम ने 3 सदस्यीय समिति को 3 महीने के भीतर सिफारिशें रिपोर्ट देने की बात कही है. इससे हमें दीर्घकालिक समाधान मिलेगा.

Maharashtra | We also agree that employees should get a pension post-retirement & social security. I thank unions who called off their strike & again request others to do so. Govt stands firm behind these employees and committed to their demands: Dy CM Devendra Fadnavis — ANI (@ANI) March 15, 2023

उन्होंने कहा, ‘हम इस बात से भी सहमत हैं कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ( Pension News) मिलनी चाहिए. मैं यूनियनों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली और फिर से दूसरों से ऐसा करने का अनुरोध करता हूं. सरकार इन कर्मचारियों के पीछे दृढ़ता से खड़ी है और उनकी मांगों के लिए प्रतिबद्ध है.