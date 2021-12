Omicron Big Alert In Maharashtra: कोरोना की दूसरी लहर से सबसे अधिक प्रभावित राज्‍य महाराष्‍ट्र में फिर से कोरोना के नये वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं. राज्य में अबतक ओमिक्रॉन के 141 केसेज मिले हैं. इसे देखते हुए महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने ओमिक्रॉन को लेकर चेतावनी दी है. कोविड टास्क फोर्स ने कहा है कि अगले दो हफ्ते प्रदेश के लिए बहुत अहम हैं, लोगों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी. बता दें कि महाराष्ट्र में रविवार को ओमिक्रॉन के 31 नये मामले सामने आए हैं. इन नये मामलों के बाद सूबे में कोरोना के नये वैरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्‍या 141 हो गई है.Also Read - Omicron Spread In The World: दुनिया भर में ओमिक्रॉन के फैलते ही कोविड -19 मामले के टूटने लगे रिकॉर्ड

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने लोगों से की है अपील

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि कोविड और ओमिक्रोन के मामले महाराष्ट्र में भी बढ़ रहे हैं. रात में कुछ प्रतिबंधों को लगाया गया है. हमें लगता है कि जनता सहयोग करेगी और हम तीसरी लहर से बचेंगे.

मुंबई में मिले ओमिक्रॉन के 27 नए मरीज

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि ओमिक्रॉन के 27 नये मामले मुंबई में सामने आए हैं जिससे शहर में ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है. मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जांच के दौरान इन सभी नये मामलों का पता चला है. विभाग ने आगे बताया कि इन मरीजों में गुजरात से से चार, कर्नाटक से तीन, केरल और दिल्ली से दो-दो, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों- जलगांव, ठाणे, नवी मुंबई, औरंगाबाद से एक-एक मरीज हैं, जबकि दो विदेशी नागरिक हैं. ठाणे में, रविवार को दो मामले और पुणे ग्रामीण और अकोला में एक-एक मामला सामने आया.

पुणे एमआईटी के 13 छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव

पुणे के एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इन सबके कोविड-19 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है. सभी छात्रों में एसिम्पटोमेटिक लक्षण मिले हैं और सभी आइसोलेशन में हैं. इसे लेकरर विश्वविद्यालय सतर्कता बरत रहा है और कहा है इन छात्रों के संपर्क में आनेवाले लोग अपनी जांच करा लें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें.