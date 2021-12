Omicron Cases In India: देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट (Omicron Variant) का खतरा बढ़ता ही जा रहा है. एक के बाद एक कई राज्यों में ओमीक्रॉन वेरिएंट (Omicron) के कई मामले सामने आ रहे हैं. इस बीच नवी मुंबई के एक स्कूल में 16 छात्र कोरोना संक्रमित (Covid 19 Cases In Mumbai) पाए गए हैं. संक्रमित हुए सभी छात्र 8वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं. स्कूल में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है. सूत्रों की मानें तो स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के पिता कतर से वापस लौटे हैं. एहतियात के तौर पर इन छात्रों व उनके पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट किया गया है. इसमें विदेश से लौटे शख्स की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है लेकिन बेटा जांच में संक्रमित पाया गया है.Also Read - Omicron In UP: उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के 'ओमिक्रॉन' वेरिएंट की दस्तक, गाजियाबाद में मिले दो संक्रमित मरीज

बता दें कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है. उस स्कूल के 650 विद्यार्थियों का कोरोना टेस्ट किया गया है. इसमें 16 विद्यार्थी संक्रमित पाई गए हैं. बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक न्यूयॉर्क से मुंबई लौटा 29 वर्ष एक व्यक्ति कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन से संक्रमित पाया गया है. हालांकि उस व्यक्ति में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया गया है.

मुंबई में धारा 144 लागू

मुबंई में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. मुबंई पुलिस ने नए साल और क्रिसमस के त्योहार को देखते हुए बड़े आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है. बता दें कि ओमीक्रॉन से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. महाराष्ट्र में ओमीक्रॉन के अबतक 40 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं दिल्ली में 22, राजस्थान में 17, गुजरात में 4, कर्नाटक में 3, केरल में 7, आंध्र प्रदेश में 1, तेलंगाना में 8, पश्चिम बंगाल में 1, चंडीगढ़ में 1 और और तमिलनाडु में 1 ओमीक्रॉन के मामले सामने आए हैं.