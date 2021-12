Omicron Cases Updates: देश और दुनिया पर छाए कोरोना वायरस COVID19 के नए वेरियंट ओमीक्रोन (Omicron) का एक मरीज महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में मिला है, जिससे भारत में अब तक ओमिक्रोन के चार नए मामले हो गए हैं. देश में कोरोना के तेजी से प्रसार होने वाले वेरियंट Omicron का यह ताजा मामला महाराष्‍ट्र की राजधानी मुंबई (Mumbai) में मिला है. इससे पहले दो मामले कर्नाटक और एक केस गुजरात में मिला है.Also Read - 'SEX' शब्द वाले वाहन पंजीकरण संख्या पर मचा बवाल, दिल्ली महिला आयोग का परिवहन विभाग को नोटिस

महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक, कल्याण-डोंबिवली का एक 33 वर्षीय व्यक्ति जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटा है, वो ओमीक्रोन से संक्रमित पाया गया है. यह महाराष्ट्र में ओमीक्रोन का पहला और देश में चौथा मामला है.

A 33-year-old person from Kalyan-Dombivli who recently returned from South Africa found positive for #Omicron variant of #COVID19: State Health Department

This is the first case of the variant in Maharashtra and the fourth in the country.

— ANI (@ANI) December 4, 2021