Omicron in Mumbai: महाराष्ट्र में शुक्रवार को साढ़े तीन साल की बच्ची सहित ओमिक्रॉन के सात नए मामले(Omicron in maharashtra) सामने आए हैं. इनमें तीन मामले मुंबई में सामने आए हैं, जिनकी क्रमशः तंजानिया, यूके और दक्षिण अफ्रीका-नैरोबी की ट्रैवल हिस्ट्री है. यह सभी 48, 25 और 37 वर्ष की आयु के पुरुष हैं. इन नए मामलों के साथ ही मुंबई में ओमिक्रॉन (Omicron in mumbai) रोगियों की संख्या पांच हो गई है. अब महाराष्ट्र (Maharashtra) में मरीजों की संख्या 17 हो गई है, जबकि देश में (Omicron in india) अब तक 32 मामले सामने आ चुके हैं.

मुंबई में दो दिनों तक बड़ी सभाओं पर लगा प्रतिबंध

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुंबई में पुलिस ने बड़ी सभाओं पर दो दिन का प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि मुंबई शहर में यह प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके तहत अगले दो दिनों के लिए सभी तरह की लोगों और वाहनों की रैलियों और विरोध मार्चों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

Maharashtra: Section 144 CrPC imposed in Mumbai on 11th and 12th December, in wake of #Omicron cases in the state. Rallies/morchas/processions etc of either persons or vehicles prohibited.

The state has a total of 17 Omicron cases so far.

— ANI (@ANI) December 11, 2021