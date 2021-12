Mumbai: मुंबई में कोरोना वायरस के नए वेरियंट ओमीक्रोन के बढ़ते खतरे मद्देनजर बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने आज एक और सख्‍ती वाला कदम उठाते हुए दुबई से मुंबई आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्र‍ियों के लिए नए दिशा निर्देश में सख्‍ती जारी की है. वहीं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीएमसी ने किसी भी बंद या खुली जगह में नए साल के जश्न के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है.Also Read - Corona Virus: तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में टीके की 140 करोड़ खुराकें दी गईं

बीएमसी ने कहा है, दुबई से आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्री जो मुंबई के निवासी हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से 7 दिन के होम क्वारंटाइन होना होगा, आरटी-पीसीआर टेस्‍ट से गुजरना होगा. महाराष्‍ट्र के अन्‍य इलाकों में रहने वाले लोग जो इस इंटरनेशनल फ्लाइट्स से आएंगे, उन्‍हें सार्वजनिक वाहनों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी. उनके लिए वाहनों का इंतजाम किया जाएगा.

Maharashtra: BMC bans New Year celebration programmes in any closed or open space in Mumbai pic.twitter.com/hFMdpIXiU7 — ANI (@ANI) December 24, 2021

महाराष्‍ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और उसके वेरियंट ओमीक्रोन के मामलों के मद्देनजर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शुक्रवार को कहा कि दुबई से मुंबई लौटने वाले लोगों को को सात दिन के लिए अपने घर में पृथक-वास में रहना होगा. बीएमसी ने कहा है कि जो यात्री महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में रहते हैं, वे दुबई से आने पर मुंबई छोड़ सकेंगे, लेकिन उनके परिवहन की व्यवस्था कलेक्टर द्वारा की जाएगी.

यह आदेश नगर निगम आयुक्त आई एस चहल ने जारी किया. आदेश में कहा गया है, ”दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंबई हवाई अड्डे पर आने वाले प्रत्येक मुंबईवासी को यहां आने के बाद अनिवार्य रूप से सात दिनों के पृथक-वास से गुजरना होगा.” स्थानीय वार्ड अधिकारी सात दिनों के बाद संबंधित व्यक्ति का आरटी-पीसीआर परीक्षण कराएगा और यदि परिणाम निगेटिव आता है तो व्यक्ति अगले सात दिनों तक खुद की निगरानी करेगा और यदि परिणाम पॉजिटिव आता है , तो कोविड-19 अनुरूप प्रक्रिया का पालन किया जाएगा.

Restaurants, gyms, spas, cinemas halls to operate at 50% capacity attendance. All of them will have to declare their full potential as well as 50% capacity: Maharashtra government — ANI (@ANI) December 24, 2021

महाराष्ट्र: सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 से सुबह 6 बजे तक पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर पाबंदी

– कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच महाराष्ट्र सरकार ने रात्रि 9 बजे से सुबह छह बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर शुक्रवार को रोक लगा दी.

– शुक्रवार देर शाम एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई कि क्रिसमस से पहले जारी नए दिशानिर्देश आधी रात से प्रभाव में आएंगे.

– दिशानिर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र में बंद परिसरों में विवाह समारोहों में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते.

– खुले स्थानों पर समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 250 से अधिक या कुल क्षमता की 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

– सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य समारोहों में ऐसे बंद परिसरों में भाग लेने वालों की संख्या कुल क्षमता की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए जहां सीटें फिक्स हैं. जहां बैठने की सीटें फिक्स नहीं हैं, वहां भाग लेने वालों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

– खेल आयोजनों में लोगों की संख्या समारोह स्थल की क्षमता से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती.

– दिशानिर्देशों के अनुसार रेस्तरां, जिम्नेजियम, सिनेमाघरों और स्पा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन करते रहने की अनुमति है.

Maharashtra | All new guidelines including restriction on the gathering of more than 5 people from 9pm-6am in all public places and 50% capacity for gyms, spas, hotels, theatres & cinema halls to be effective from midnight today#Omicron pic.twitter.com/MTrX83WYzf — ANI (@ANI) December 24, 2021

अहमदनगर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय के 19 छात्र कोरोना पॉजिटिव

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में तकली ढोकेश्वर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 19 छात्र COVID-19 के लिए सकारात्मक पाए गए हैं. जिलाधिकारी राजेंद्र भोसले ने शुकवार को यह जानकारी है.

Maharashtra: 19 students of Jawahar Navodaya Vidyalaya in Takli Dhokeshwar, Ahmednagar found positive for COVID-19, says District Magistrate Rajendra Bhosale — ANI (@ANI) December 24, 2021

महाराष्‍ट्र में धारा 144 के साथ कई प्रतिबंध लागू किए गए

महाराष्‍ट्र में कोरोना वायरस के नए वेरियंट ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज शुक्रवार को कई नए प्रतिबंधों वाले कदम उठाए गए हैं. महाराष्‍ट्र सरकार ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के दौरान निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. धारा 144 के लागू होने से राज्‍य में एक जगह पर पांच से अधिक लोग एकत्र‍ित नहीं हो सकेंगे. यह आज ही रात से लागू हो गई है.

महाराष्ट्र में ओमीक्रोन के 20 नए मामले, संख्या बढ़कर 108 हो गई

महाराष्ट्र में आज ओमीक्रोन के 20 नए मामले सामने आए है, जिससे मामलों की संख्या बढ़कर 108 हो गई. इनमें से 54 मरीजों आरटी पीसीआर परीक्षण की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्‍हें छुट्टी दे दी गई है.

कोरोना संक्रमण के 1,410 नए मामले आए

महाराष्‍ट्र में आज शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 1,410 नए मामले सामने आए, और 868 को स्‍वस्‍थ हुए, वहीं, 12 मौतें भी हुईं हैं. महाराष्‍ट्र में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 8,426 है.