Omicron Scare:महाराष्‍ट्र में कोरोना वायरस के नए वेरियंट ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज शुक्रवार को कई नए प्रतिबंधों वाले कदम उठाए गए हैं. महाराष्‍ट्र सरकार ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के दौरान निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. धारा 144 के लागू होने से राज्‍य में एक जगह पर पांच से अधिक लोग एकत्र‍ित नहीं हो सकेंगे. यह आज ही रात से लागू हो गई है.Also Read - Omicron ने पकड़ी रफ्तार, महाराष्ट्र में 20 नए केस मिले, धारा 144 लागू, गुजरात में भी 13 मामले, देश में 391 हुई मरीजों की संख्या

बता दें कि महाराष्ट्र आज ओमीक्रोन के 20 नए मामले सामने आए है, जिससे मामलों की संख्या बढ़कर 108 हो गई. इनमें से 54 मरीजों आरटी पीसीआर परीक्षण की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्‍हें छुट्टी दे दी गई है. महाराष्‍ट्र में आज शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 1,410 नए मामले सामने आए, और 868 को स्‍वस्‍थ हुए, वहीं, 12 मौतें भी हुईं हैं. महाराष्‍ट्र में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 8,426 है. Also Read - Omicron के मद्देनजर गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग में 25 दिसंबर से बदलाव

Maharashtra reports 1,410 new cases, 12 deaths and 868 discharges today; Active caseload stands at 8,426

20 new cases of Omicron reported in the state today, takes case tally to 108. Out of these, 54 cases have been discharged following a negative RT PCR test pic.twitter.com/LC9QJrPh4p

