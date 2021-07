महाराष्‍ट्र के पूर्व मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कल रविवार को दिए गए बयान से सियासी जगत में सुर्खिया तेज हो गईं है. दरअसल, बीजेपी नेता व पूर्व सीएम फडणवीस ने एक ऑनलाइन प्रोग्राम में यह पूछे जाने पर कि क्‍या दो पूर्व सहयोगियों के फिर से एक साथ आने की संभावना है तो उन्‍होंने जवाब देते हुए कहा था कि उनकी पार्टी और पूर्व सहयोगी शिवसेना ”दुश्मन नहीं” हैं, हालांकि उनके बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं और कहा कि राजनीति में कोई ‘किंतु परंतु’ नहीं होता. Also Read - कल्याण सिंह की हालत गंभीर, सीएम योगी और रक्षामंत्री राजनाथ को नहीं पहचान सके पूर्व मुख्यमंत्री

महाराष्‍ट्र में आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है. इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत की सधी हुई प्रतिक्र‍िया सामने आई है. संजय राउत ने कहा, हम इंडिया- पाकिस्‍तान नहीं हैं. आमिर खान और किरण राव को देख, यह उनकी तरह है. हमारी (शिवसेना-बीजेपी) के राजनीतिक रास्‍ते अलग हैं, लेकिन दोस्‍ती बरकरार रहेगी. Also Read - UP: अखिलेश यादव सरकार के गोमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट घोटाले में CBI ने दर्ज किया नया केस, 40 से ज्‍यादा जगह पर छापे मारे

इस सियासी घटनाक्रम में महाराष्‍ट्र के बीजेपी प्रदेश अध्‍यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी, शिवसेना दुश्मन नहीं हैं, यह 100% सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों एक साथ आएंगे और सरकार बनाएंगे.

बीजेपी के सीनियर नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी और पूर्व सहयोगी शिवसेना दुश्मन नहीं हैं, हालांकि उनके बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं और कहा कि राजनीति में कोई ‘किंतु परंतु’ नहीं होता. बीजेपी नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी हालिया बैठक और भाजपा तथा शिवसेना के फिर से एक साथ आने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा, ”राजनीति में कोई ‘किंतु परंतु’ नहीं होता है. परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं.’ वह महाराष्ट्र विधानमंडल के मॉनसून सत्र की पूर्व संध्या पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.

#WATCH | “…There might be some differences with Shiv Sena but we are not enemies,” BJP leader and former Maharashtra CM Devendra Fadnavis said in Mumbai yesterday pic.twitter.com/3ROY1BRBid

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ”भाजपा और शिवसेना दुश्मन नहीं हैं, हालांकि मतभेद हैं. स्थिति के अनुसार उचित निर्णय लिया जाएगा. फडणवीस ने कहा, ”हमारे दोस्त (शिवसेना पढ़ें) ने हमारे साथ 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा. लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने (शिवसेना) उन्हीं लोगों (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस) से हाथ मिला लिया जिनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा था.”

फडणवीस ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां हाईकोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र में विभिन्न मामलों की जांच कर रही हैं और उन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है. फडणवीस का बयान पिछले दिनों शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की पृष्ठभूमि में आया है. ठाकरे ने पिछले महीने दिल्ली के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री से अलग से मुलाकात की थी.

Devendra Fadnavis has said that BJP, Shiv Sena are not enemies, it’s 100% true but this doesn’t mean that both will come together and form govt: Maharashtra BJP president Chandrakant Patil pic.twitter.com/8Ow02YRXH4

— ANI (@ANI) July 5, 2021