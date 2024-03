BJP की सरकार बदलेगी, और फिर ED पर ऐसी कार्रवाई होगी कि... राहुल गांधी का चुनावी बॉण्ड को लेकर सरकार पर बड़ा हमला, जांच एजेंसी को नसीहत | VIDEO

Rahul Gandhi Statement Over Electoral Bond, CBI, ED: चुनावी बॉण्ड को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आक्रमण किया है. राहुल गांधी ने चुनावी बॉण्ड को दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट बताया. राहुल गांधी ने कहा कि राजनीतिक दलों को तोड़ने और विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने के लिए धन चुनावी बॉण्ड से आया. ये दुनिया का सबसे बड़ी जबरन वसूली रैकेट है. इसके नतीजे ED जैसी एजेंसी भुगतेंगी.

बहुत बड़ी कार्रवाई होगी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी. और इसके बाद इन सब चीज़ों पर कार्रवाई होगी. ED और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी. ऐसी कार्रवाई होगी कि जो पिछले कुछ समय से देखने को मिला, वो फिर कभी नहीं हो पाएगा.

ये देश की एजेंसी नहीं: राहुल गांधी ने कहा कि ये जांच एजेंसियां देश की एजेंसी नहीं रहीं. ये बीजेपी की एजेंसी बन गईं. अगर होतीं तो निष्पक्ष तरीके से काम करतीं. न कि किसी पार्टी के लिए.

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi says, “The institution of the country whether it is ED, Election Commission of India or CBI, now they are not the institution of the country but the weapons of BJP and RSS. If these institutions had done their work, this would have not happened.… pic.twitter.com/DGDMDptFO8

— ANI (@ANI) March 15, 2024