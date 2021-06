मुंबई के उपनगर बांद्रा में चार मंजिला इमारत की दीवार ढहकर उससे सटे दो मंजिला मकान पर गिरने की घटना में 28 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गयी और एक महिला समेत चार लोग घायल हो गये. नगर निगम के एक अधिकारी ने इस बारे में बताया. Also Read - Maharashtra Gyms Reopen: महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में शाम 4 बजे तक जिम खोलने की इजाजत दी, मुंबई में भी मिली छूट

अधिकारी ने बताया कि दमकल कर्मियों ने 11 लोगों को बचाया जबकि इलाके में रह रहे लोगों ने रात करीब डेढ़ बजे दीवार ढहने की घटना के तुरंत बाद छह लोगों की जान बचायी.

Maharashtra | One died, four persons injured after part of a building collapsed in the Bandra area of Mumbai. The injured have been admitted to a hospital. Officials of fire and police department present at the spot, says Congress MLA Zeeshan Siddique pic.twitter.com/F0Q0vB7GCr

— ANI (@ANI) June 7, 2021