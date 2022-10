मुंबई: कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार (Congress presidential candidate ) शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने रविवार को मुंबई (Mumbai) में कहा, हमारी पार्टी (congress) में परिवर्तन चाहिए और मैं सोचता हूं वो परिवर्तन मैं ला सकता हूं. मैं और मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) पार्टी की मजबूती के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं. अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो भारत भी मजबूत होगा इसलिए मैं आपका समर्थन मांग रहा हूं.Also Read - भावुक पूर्व सीएम बोले,उद्धव कुछ भी नहीं, यह उद्धव बालासाहेब ठाकरे होना ही मुझे महत्वपूर्ण बनाता है

थरूर ने कहा, कांग्रेस ने देश को अच्छी तरह से चलाया है, हमारे पास अनुभवी लोग हैं (पार्टी में)… हमें मतदाताओं को फिर से जीतने के लिए अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है. पार्टी को इसके लिए आकर्षक होने की जरूरत है, आत्मविश्वास की जरूरत है ताकि मतदाता हमें अपना विश्वास दे सकें.

मुंबई में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद थरूर ने कहा, कि गांधी परिवार चुनाव में उनका और दूसरे उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खरगे का समर्थन कर रहा है और दोनों में से किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपना रहा है.

Mumbai | Our party (Congress) needs change and I feel I am the one who will be the catalyst of change: Congress presidential candidate Shashi Tharoor pic.twitter.com/6qy5mXHqfa

