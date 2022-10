Palghar Mob Lynching Case, नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra govt) ने अपने रुख में बदलाव लाते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कहा कि वह अप्रैल 2020 में पालघर जिले में दो संतों सहित तीन लोगों की पीट-पीट कर हत्या किए जाने के मामले (Palghar Mob Lynching Case) की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने के लिए तैयार है.Also Read - Mahakal Corridor: श्रेय लेने की जंग में कूदी कांग्रेस, बीजेपी ने सिरे से खारिज किया दावा

वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने महाराष्ट्र सरकार पर 2020 के पालघर मॉब लिंचिंग मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने पर कहा, मामले की जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए.

इससे पहले, राज्य सरकार ने सर्वोच्च अदालत से कहा था कि महाराष्ट्र पुलिस ने इस घटना में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित किया है. राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी.

The matter should be investigated and the truth should come out: Union minister & BJP leader Narayan Rane on Maharashtra govt transferring probe in 2020 Palghar mob lynching case to CBI pic.twitter.com/LGE6QYdiXH

