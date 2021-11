मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) गुरुवार को क्राइम ब्रांच (Mumbai Crime Branch) के सामने पेश हुए. मुंबई की एक अदालत ने परमबीर सिंह को जबरन वसूली के मामले में ‘भगोड़ा’ घोषित करते हुए उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश भी दिया था. परमबीर सिंह (Param Bir Singh) गुरुवार को मुंबई पुलिस के समक्ष पेश हुए और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उनसे करीब सात घंटे तक पूछताछ की. चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचे सिंह सरकारी वाहन से सुबह करीब 11 बजे कांदिवली में अपराध शाखा की इकाई-11 के कार्यालय पहुंचे और शाम करीब 6:15 बजे वहां से निकले. परमबीर सिंह वर्तमान में महाराष्ट्र होम गार्ड के महानिदेशक हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि IPS अधिकारी परमबीर सिंह जबरन वसूली के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए अपराध शाखा के समक्ष पेश हुए. सिंह के खिलाफ गोरेगांव पुलिस थाने में मामला दर्ज है.Also Read - Mumbai: पूर्व पुलिस कमिश्नर Param Bir Singh क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचे, भगौड़ा घोषित हुए थे

अधिकारी ने कहा, 'उन्होंने (सिंह ने) जांच में सहयोग किया और हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया. हमने उन्हें नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जब भी जरूरत होगी, उन्हें पेश होना चाहिए.' सिंह के वकील राजेंद्र मोक्षी ने कहा कि आईपीएस अधिकारी अदालत के निर्देशनुसार पेश हुए और जांच में सहयोग किया.

Maharashtra: Former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh appears before Mumbai Police Crime Branch which is probing an extortion case against him

"He has given statements before the crime branch. As per SC order, he will continue to cooperate in the probe," his lawyer says pic.twitter.com/vYIH665iO0

— ANI (@ANI) November 25, 2021