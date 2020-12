New Coronavirus strain Latest News: दुनिया भर में कोरोना वायरस से नए रूप में फैल रहे नए कोरोना वायरस स्‍ट्रेन (new Coronavirus strain) की दहशत के बीच सोमवार-मंगवार की दरम्‍यानी रात को ब्रिटेन से आई प्‍लाइट के सभी यात्र‍ियों को इंस्‍टीट्यूशनल क्‍वारंटाइन कर दिया गया है. मुंबई के एयरपोर्ट पर ही सभी यात्र‍ियों को एक बस से क्‍वारंटाइन के लिए ले जाया गया. वहीं, एयरपोर्ट पर यात्र‍ियों को लेने आए उनके परिवार के लोग या रिश्‍तेदार सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आए. Also Read - भारत में कोरोना वैक्सीन की 'ढुलाई' में लगाई जाएंगी ट्रेनें! रेलवे ने कहा- हम सरकार के साथ संपर्क में हैं

ब्रिटेन से आ रहे लोगों को रिसीव करने आए उनके परिवार और रिश्‍तोंदारों ने कहा कि सरकार को हमें पहले सूचित करना चाहिए था. उन्हें प्राप्त करने वाले लोग कहते हैं, “सरकार को हमें पहले सूचित करना चाहिए था. क्या अधिकारियों द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद यात्रिय फ्लाइट में सवार नहीं हुए थे?” Also Read - नए कोरोना वायरस को रोक सकती है रूस की Sputnik V वैक्सीन? जानिए क्या है ये नई 'आफत'

Mumbai: Passengers who arrived from United Kingdom have been sent to institutional quarantine in the wake of new Coronavirus strain. Also Read - Maharashtra Night Curfew: कोरोना के नए स्ट्रेन की आहट से अलर्ट, महाराष्ट्र में कल से 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू, ये होगी टाइमिंग

People who came to receive them say, “Govt should have informed us before. Didn’t passengers board flight after being permitted by authorities?” https://t.co/btlPfY8Rnw pic.twitter.com/7BDcdK2zbA

