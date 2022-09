दक्षिण मुंबई के एक स्कूल परिसर में 15 साल की नाबालिग लड़की का पीछा करने और यौन शोषण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने रविवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब छात्रा के माता-पिता ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा. इसके बाद उन्होंने उसके गामदेवी स्थित स्कूल से संपर्क किया. अधिकारी ने बताया कि 5 सितंबर को स्कूल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने लड़की को अकेला पाकर गलत तरीके से कथित तौर पर स्पर्श किया.Also Read - NCP प्रमुख शरद पवार ने देश की सुरक्षा को लेकर केंद्र पर बोला हमला, कहा- 'PM ने हर समय देश को...'

Mumbai | A school guard was arrested for stalking & sexually assaulting a 15-year-old girl. Accused would chase her, make inappropriate touches upon finding her alone in school & video call her. Accused booked under sections 354A, 354D of IPC, POCSO Act: Gamdevi Police station

