महाराष्ट्र के अमरावती में पेयजल संकट कितना गहरा है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं.समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और अन्य लोग पानी भरने के लिए एक कुएं के पास जुटे हैं. सभी रस्सी के सहारे कुंए से पानी निकाल रहे हैं. यह मामला अमरावती के मेलघाट क्षेत्र का है. स्थानीय लोगों का कहना है कि भीषण जल संकट से उनको परेशानी हो रही है.

स्थानीय निवासी का कहना है कि हमारी समस्या का कोई हल नहीं हो रहा है. यहां ना पक्की सड़क है ना बिजली है और ना ही पानी है. पानी का टैंकर भी समय पर नहीं आता है और कुएं का पानी भी गंदा है. पानी लेने के लिए हमें काफी दूर जाना पड़ता है. लोग पानी भरने के लिए दो किमी चलकर पानी भरने जाते हैं. रामाधिका नाम की एक स्थानीय महिला ने बताया कि स्थानीय प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है.

#WACTH | Maharashtra: People of Khadial village in Melghat are risking their lives for a bucket of water

"There are only two wells in the village which have almost dried up, a village of 1500 population is dependent on 2-3 tankers for water every day", said a villager pic.twitter.com/5tWAjDgqci

— ANI (@ANI) June 10, 2022