Maharashtra News: रुस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के साथ ही कच्चे तेल की कीमतें रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है, तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के बाद देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंचने की संभावना हैं. आशंका जताई जा रही है कि आनेवाले दिनों में भारत में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी. इस तरह से महंगे ईंधन की मार से बचने के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहनेवाले एक शख्स शेख युसुफ ने एक नायाब तरीका खोज निकाला है. ईंधन की बढ़ती कीमतों में लगी आग के चलते उन्होंने घोड़ा खरीद लिया है. वे घोड़ा दौड़ाते हुए ही अपने काम पर जाते हैं और घूमते नजर आते हैं. उन्होंने अपने घोड़े का नाम ‘जिगर’ रखा है.Also Read - Maharashtra News: मुंबई पुलिस ने Chhota Rajan गैंग के गुर्गे को किया गिरफ्तार, Arms Act के तहत मामला दर्ज

शेख युसुफ ने बताया कि घोड़े से लैब जाने की वजह बताई है और कहा है कि मैं एक कॉलेज में लैब असिस्टेंट के रूप में काम करता हूं और आज भी मैं अपने घोड़े का इस्तेमाल आने-जाने के लिए करता हूं. यह व्यक्ति को फिट और स्वस्थ रखता है. इसके अलावा, ईंधन की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए, परिवहन के साधन के रूप में घोड़ा एक व्यवहार्य विकल्प है. Also Read - Assembly Elections Result 2022: देवेंद्र फडणवीस ने कहा-यूपी तो बस झांकी है, अब महाराष्ट्र बाकी है

उन्होंने बताया कि मैंने ‘जिगर’ को लाकडाउन के दौरान 40 हजार रुपये में खरीदा था. दरअसल, लॉकडाउन के दौरान शेख युसुफ की बाइक खराब हो गई थी. पेट्रोल की कीमतें भी आसमान पर थी. इसके साथ ही लॉकडाउन के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रहा था, लिहाजा मैंने अपने घोड़े जिगर से ही लैब जाने का फैसला किया. Also Read - Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में जल्द होगा इजाफा, सरकार की तरफ से भी मिल गया सिग्नल

#WATCH Maharashtra | Aurangabad's Shaikh Yusuf commutes to work on his horse 'Jigar'. " I bought it during lockdown. My bike wasn't functioning, petrol prices had gone up & public transport wasn't plying. which is when I bought this horse for Rs 40,000 to commute," he said (14.3) pic.twitter.com/ae3xvK57qf

— ANI (@ANI) March 14, 2022