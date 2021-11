Petrol Diesel Price: पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिवाली के दिन से कई राज्यों में 12 रुपये तक सस्ती हो गई. दिवाली की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी की घोषणा की थी. पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती की गई थी. इसके बाद कई राज्यों ने VAT में कटौती का ऐलान किया, जिससे पेट्रोल-डीजल की कीमत 12 रुपये तक कम हो गई. इन सबके बीच महाराष्ट्र में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कुछ और कमी के संकेत मिल रहे हैं.Also Read - Petrol-Diesel Price Cut: राज्य सरकारों ने ईंधन पर वैट में कटौती कर त्योहारों पर बढ़ा दी चमक, आमजन को मिली राहत

NCP प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने कहा कि इस मुद्दे पर हमें राज्य सरकार से बात करनी होगी. उन्होंने कहा कि वे निश्चित रूप से पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर राहत देंगे, हालांकि केंद्र को राज्य को जल्द से जल्द जीएसटी मुआवजा देना चाहिए. इसके बाद ही लोगों की मदद के लिए यह फैसला लेना संभव हो सकेगा. मालूम हो कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अब तक VAT में कोई कटौती नहीं की गई है. मालूम हो कि महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों में 109 से 113 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल मिल रहे हैं. Also Read - केंद्र सरकार ने Petrol-Diesel के रेट में की कटौती तो कांग्रेस ने यूं ली चुटकी, जानें क्या आया बयान...

We'll have to speak with State Govt over this issue. They've said they'll definitely provide relief(on petrol-diesel prices)but Centre should provide due GST compensation to the State at the earliest. It'll be possible to take this decision to help people only after it: NCP Chief pic.twitter.com/xY9sLma7yz

— ANI (@ANI) November 5, 2021