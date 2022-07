Petrol Diesel Price Cut: महाराष्ट्र की नवनियुक्त एकनाथ शिंदे सरकार (Eknath Shinde) ने गुरुवार को पेट्रोल-डीजल की कीमत में कटौती का बड़ा फैसला लिया. महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीतम में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है. महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि अधिकारियों से चर्चा होने के बाद पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर कीमतें कम (Maharashtra Petrol Diesel Price Cut) करने का निर्णय आज हमारी सरकार ने लिया है.Also Read - Presidential Election 2022: NDA में बढ़ा ‘एकनाथ शिंदे का कद, राष्ट्रपति चुनाव की बैठक के लिए मिला आमंत्रण | Watch Video

कटौती के बाद मुंबई में अब पेट्रोल की कीमत 111.35 से घटकर 106.35 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी. जबकि, डीजल की कीमत 97.28 से घटकर 94.28 रुपये हो जाएगी. इसके साथ-साथ कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिये गए हैं.

All those people who went to jail during the 1975 Emergency to be given a pension by the Maharashtra govt. This decision was taken in 2018 but the last govt shut it down: Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis pic.twitter.com/NzjTJOQRlS

— ANI (@ANI) July 14, 2022