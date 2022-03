Phone tapping case, Devendra Fadnavis, मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में अवैध फोन टैपिंग मामले (Phone tapping case) में मुंबई की साइबर पुलिस (Cyber ​​Police of Mumbai) महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री (former Chief Minister) और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition) देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) का बयान लेने कल यान‍ि रव‍िवार को उनके न‍िवास पर पहुंचेगी. बता दें कि मुंबई की साइबर पुलिस ने एक नोटिस जारी कर अवैध फोन टैपिंग मामले में रविवार को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया था. इसके बाद फडणवीस ने संवाददाताओं से बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि उन्हें पेशी का नोटिस मिला है और वह रविवार सुबह 11 बजे साइबर पुलिस थाने जाएंगे. लेकिन मीडियाकर्मियों को दिए इस बयान के बाद बीजेपी नेता फडणवीस ने ट्वीट कर बताया कि अभी ज्वाइंट सीपी क्राइम ने फोन कर कहा है कि मुझे कल बीकेसी थाने जाने की जरूरत नहीं है. इसके बजाय, वे केवल आवश्यक जानकारी लेने आएंगे.Also Read - Mumbai: देवेंद्र फडणवीस समेत कई BJP नेताओं ने मंत्री मलिक के इस्‍तीफे के ल‍िए प्रदर्शन किया, मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया

भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर बताया, अभी ज्वाइंट सीपी क्राइम का फोन आया. उन्‍होंने कहा कि मुझे बीकेसी पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है. इसके बजाय, वे केवल आवश्यक जानकारी लेने आएंगे. मैंने कल के लिए अपने सभी पुणे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं. मैं अपने आवास पर रहूंगा. वे कभी भी आ सकते हैं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र !

Joint CP, Crime told me that I don’t need to go to the BKC police station tomorrow. Instead, they will only come to take the required information: Maharashtra LoP and BJP leader Devendra Fadnavis https://t.co/oDPjW4XIi0 pic.twitter.com/DDi0qGS2Qp

— ANI (@ANI) March 12, 2022