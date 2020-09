नई दिल्‍ली: शिवसेना नेता संजय राउत से जुबानी जंग के बीच बॉलीवुड एक्‍ट्रेस कंगना रनौत ने आज महाराष्‍ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के बयान पर अपना ड्रग टेस्‍ट कराने की मांग की है, जिसमें गृह मंत्री ने एक्‍ट्रेस के खिलाफ ड्रग कनेक्‍शन की जांच कराने की बात कही है. Also Read - भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 3,102 कोरोना केस, इन 5 राज्यों में हुईं सबसे ज्यादा मौतें

कंगना ने कहा, ” मैं मुंबई पुलिस और गृह मंत्री अनिल देशमुख को उपकृत करने से ज्यादा खुश हूं. कृपया मेरे ड्रग टेस्ट, मेरे कॉल रिकॉर्ड की जांच करें यदि आपको ड्रग पेडलर्स के लिए कोई लिंक मिलता है तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी, आपसे मिलने के लिए उत्सुक. Also Read - रिया के वकील ने कहा- ये इंसाफ का मजाक, अकेली लड़की को दबोचा गया, क्योंकि वो नशा करने वाले के प्यार में थी

महाराष्‍ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज कहा है, ”हमारे विधायक सुनील प्रभु और प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में मुझे आज जो निवेदन किया उसके जवाब में मैंने बोला कि कंगना रनौत की शेखर सुमन के लड़के अध्ययन सुमन से दोस्ती थी और अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू में बताया कि कंगना रनौत ड्रग लेती है. Also Read - Video: कंगना रनौत ने संजय राउत की टिप्‍पणी पर दिया ये बयान

I am more than happy to oblige Mumbai Police & Home Minister Anil Deshmukh. Please do my drug tests, investigate my call records if you find any links to drug peddlers ever I will accept my mistake and leave Mumbai forever, looking forward to meeting you: Kangana Ranaut https://t.co/yhv6aF3UEo pic.twitter.com/pM0WTOSFV5

— ANI (@ANI) September 8, 2020