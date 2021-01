fire incident at Bhandara District General Hospital in Maharashtra latest update: महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में शुक्रवार देर रात विशेष नवजात देखरेख इकाई में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है. इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्‍यक्‍त किया है. घटना के बाद राज्‍य सरकार ने जहां पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है, वहीं, राज्‍य के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं. Also Read - अस्पताल की आग में 10 नवजात बच्चों की हुई मौत, जानें क्या है आग का कारण

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है, "महाराष्ट्र के भंडारा में दिल दहला देने वाली त्रासदी है, जहां हमने कीमती युवा जीवन को खो दिया मेरे विचार सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. मुझे उम्मीद है कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे.

“Heart-wrenching tragedy in Bhandara, Maharashtra, where we have lost precious young lives,” tweets PM Modi. pic.twitter.com/Bd4dsjICgc

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जताया दुख

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर ट्वीट करते हुए कहा, महाराष्ट्र के भंडारा ज़िला अस्पताल में लगी आग दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्‍त परिवारों के साथ हैं. भगवान उन्हें इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति दें.

Union Home Minister Amit Shah expresses grief over the fire incident at Bhandara District General Hospital in Maharashtra that claimed lives of 10 children.

“I am pained beyond words. My thoughts and condolences are with bereaved families,” tweets Home Minister. pic.twitter.com/Kw2WKv746c

