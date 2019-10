बीड: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने का विरोध करने वालों के बयान इतिहास में दर्ज होंगे. मोदी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के बीड जिले के परली में चुनावी रैली को संबोधित किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि भाजपा महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी.

मोदी ने कहा कि मराठवाड़ा से कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन पार्टी ने हमेशा इस क्षेत्र को उपेक्षित रखा. उन्‍होंने कहा कि यह एनडीए है, जिसने इस क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है.

The bond between Beed and BJP can never be broken! Watch from Parli. https://t.co/d1kA2xjHVu

— Narendra Modi (@narendramodi) October 17, 2019