महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटोले बोले- पीएम मोदी ऐसे बोले जैसे वह 'पान टपरी' पर हों, उन्हें जवाब देना होगा

Maharashtra Congress : महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष (Maharashtra Congress chief) नाना पटोले (Nana Patole) ने आज शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर गौतम अडाणी (Gautam Adani) के मामले में लोकसभा में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर आरोप लगाया कि सभी सवालों को हटा दिया गया है. महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटोले ने प्रधानमंत्री के भाषण शैली को ‘पान टपरी’ की भाषा करार दे दिया. पटोले ने कहा, आपको पीएम मोदी का भाषण देखना चाहिए था. वह ऐसे बोले रहे हैं जैसे वह ‘पान टपरी’ पर हों. उन्हें जवाब देना होगा.

महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले कहा, “…लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सभी सवालों को हटा दिया गया है…आपको पीएम मोदी का भाषण देखना चाहिए था. वह ऐसे बोले जैसे वह ‘पान टपरी’ पर हों. उन्हें जवाब देना होगा. आप अडाणी के चौकीदार हैं या 140 करोड़ लोगों के?…”