नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज शनिवार को महाराष्ट्र ( Maharashtra) के मुख्यमंत्री ( CM) उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मुख्यमंत्री ( CM) एम के स्टालिन (MK Stalin) से बात कर दोनों राज्यों में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति (COVID-19 situation) पर चर्चा की. वहीं, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को फोन पर राज्‍य की स्थिति पर जानकारी दी है.

सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी. हालांकि प्रधानमंत्री और दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच क्या बातचीत हुई, पीएमओ की ओर से अभी इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई. बता दें कि पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री हर दिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर वहां की कोविड-19 की स्थिति का जायजा ले रहे हैं.

महाराष्ट्र के सीएम ने पीएम मोदी से कही ये बात

वहीं, महाराष्ट्र के सी.एम.ओ. के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सीएम उद्धव ठाकरे को फोन किया और कहा कि महाराष्ट्र दूसरी लहर के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ रहा था. सीएम ने अनुरोध किया कि महाराष्ट्र को ऑक्सीजन के मामले में और अधिक मजबूती दी जाए और विभिन्न उपायों के बारे में बताया जाए.

