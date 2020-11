पुणे: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 28 नवंबर को कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए वैक्‍सीन को लेकर बड़ी खबर दे सकते हैं. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) शनिवार को पुणे स्थिति सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) का दौरा करेंगे. वहीं, 4 दिसंबर को 100 देशों के राजदूत भी सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे. Also Read - मुंबई हमले को भूल नहीं सकता भारत, अब नई नीति के साथ देश आतंकवाद से लड़ रहा है: PM मोदी

बता दें कि कोविड-19 की वैक्‍सीन के के लिए Serum Institute of India ( SII) ने वैश्विक दवा निर्माता एस्ट्राजेनका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है.

पुणे के डिवीजनल कमिश्नर सौरभ राव ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी यहां वैक्सीन उत्पादन और वितरण तैयारी की समीक्षा के लिए 28 नवंबर को पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे.

Ambassadors of 100 countries are scheduled to visit Pune on December 4, they will visit Serum Institute of India and Gennova Biopharmaceuticals Limited here: Saurabh Rao, Divisional Commissioner, Pune https://t.co/RJiAzq24Ka

— ANI (@ANI) November 26, 2020