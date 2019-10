पुणे: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यहां कहा कि ‘एक देश, एक संविधान’ की राह में अनुच्छेद 370 की बहुत बड़ी बाधा थी, लेकिन पिछली किसी भी सरकार ने उसे हटाने की हिम्मत नहीं दिखाई. मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा के लिए एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में स्थिर सरकार बनाने के लिए लोगों द्वारा दिए गए मजबूत जनादेश के बाद सारी दुनिया में आज नए भारत की गूंज सुनाई दे रही है.

#WATCH Maharashtra: Prime Minister Narendra Modi bows down before the people while speaking about the abrogation of Article 370, at a public rally in Pune. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/O0Cy28mEep

— ANI (@ANI) October 17, 2019