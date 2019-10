महाराष्ट्र: पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बैंक जमाकर्ताओं ने मुंबई में शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में पीएमसी (PMC) बैंक के जमाकर्ताओं के साथ विरोध करने वाली एक बुजुर्ग महिला आज बीमार पड़ गई. बाद में उसे पुलिसकर्मियों और अन्य जमाकर्ताओं ने मदद की.

#WATCH Mumbai: An elderly man, protesting along with the depositors of Punjab and Maharashtra Co-operative (PMC) Bank outside Reserve Bank of India (RBI) today, fell ill. He was later helped by the Police personnel and other protesters. pic.twitter.com/1BntAIeVpi

— ANI (@ANI) October 19, 2019