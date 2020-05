मुंबई: देश में एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन लागू किया गया है. वहीं दूसरी ओर आए दिन पुलिस पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया है. मुंबई के एंटॉप हिल में पुलिस पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस घटना में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं. यह पूरा विवाद फेस मास्क पहनने को लेकर शुरू हुआ था. Also Read - उत्तर प्रदेश में फेस मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगेगा, चलाया जाएगा बड़ा अभियान

मुंबई के गरीब नवाज नगर इलाके में दो गुट आपस में फेस मास्क पहनने को लेकर भिड़ गए. इसमें एक ग्रुप का कहना था कि सामने वाले ग्रुप के लोग फेस मास्क नहीं पहन रहे इस कारण इस विवाद की शुरुआत हुई. लेकिन जैसे ही पुलिस व राज्य रिजर्व पुलिस बल मौके पर बीच बचाव करने व मामले के जानकारी लेने पहुंची तो एक ग्रुप ने पुलिस पर ही धारदार हथियार से हमला कर दिया. Also Read - यूपी के बलिया में दो समुदाय के लोगों के बीच संघर्ष, एक किशोर की मौत, 8 लोग जख्मी

Some personnel of police&State Reserve Police Force were attacked with sharp-edged weapons following a dispute between them & locals over not wearing face masks in Garib Nawaz Nagar are of Antop Hill y’day. 3 personnel were injured. Case registered: Mumbai Police PRO Pranay Ashok pic.twitter.com/YPIrMQdDzl Also Read - प्रवासी मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस पर किया पथराव, सिपाही घायल

— ANI (@ANI) May 15, 2020