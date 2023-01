महाराष्ट्र के भिवंडी में गिरी दो मंजिला इमारत, एक व्यक्ति की मौत, एक घायल

Maharashtra News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में शुक्रवार तड़के दो मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 37 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति को बचा लिया गया. उन्होंने कहा कि यह हादसा शहर के खड़ियापार इलाके में तड़के करीब साढ़े तीन बजे हुआ. निजामपुरा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, “भवन के भूतल पर सात दुकानें थीं, जबकि ऊपरी तल पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे. ढांचा गिरने के तुरंत बाद दमकल की दो टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया.”

उन्होंने कहा कि मृतक की पहचान माजी वंशारी के रूप में की गई है, जो हादसे के वक्त इमारत के अंदर सो रहा था. अधिकारी के मुताबिक, पीड़ित की मलबे में दबकर मौत हो गई. दमकल विभाग के सूत्रों ने बताया कि मलबे में दबे एक अन्य व्यक्ति को बचा लिया गया, उसे कोई चोट नहीं आई है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना से मौत का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है.