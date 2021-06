Prashant Kishor, Sharad Pawar, NCP, UPA, NDA, BJP, Mumbai, Politics, Lok Sabha Election 2024, News: महाराष्‍ट्र के दिग्‍गज एनसीपी नेता शरद पवार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच कल गुरुवार को मुंबई में पवार के आवास पर तीन घंटे तक मीटिंग चली. इसको लेकर चल रही सियासी अलकलों के बीच दूसरे दिन शनिवार को एनसीपी के प्रवक्‍ता और महाराष्‍ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने साफ किया है कि एनसीपी की प्रशांत किशोर को पार्टी का सलाह बनाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, बल्कि भाजपा के खिलाफ दलों के एक महागठबंधन की जरूरत है. Also Read - TMC में जाते ही Mukul Roy का गृह मंत्रालय को पत्र, बोले- अपना सिक्योरिटी कवर हटा लो

एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, प्रशांत किशोर ने राकांपा प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की. बैठक करीब 3 घंटे तक चली. उन्हें राकांपा का रणनीतिकार नियुक्त करने पर कोई चर्चा नहीं हुई.पवार साहब एक मजबूत भाजपा विरोधी मोर्चे के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहते हैं. एनसीपी इस दिशा में काम कर रही है.

राकांपा नेता ने कहा- भाजपा-विरोधी दलों का महागठबंधन जरूरी

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के बीच मुलाकात के एक दिन बाद शनिवार को पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ रुख रखने वाली पार्टियों के महागठबंधन की जरूरत है.

#WATCH | Prashant Kishor met NCP chief Sharad Pawar y’day. Meeting lasted for nearly 3 hours. There was no discussion on appointing him as NCP strategist. Pawar sahab wants to unite Opposition parties for a strong anti-BJP front. NCP is working in this direction: Nawab Malik, NCP pic.twitter.com/kJJMeg1oOb

— ANI (@ANI) June 12, 2021