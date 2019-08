मुंबई: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मशहूर गायिका और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर से रविवार को दक्षिण मुंबई में उनके घर में मुलाकात की और उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दीं.

कोविंद राज भवन में भूमिगत ‘बंकर म्यूजियम’का उद्घाटन करने शहर में आए हुए थे. उन्होंने टि्वटर पर लिखा, ”लता मंगेशकर जी से मुंबई में उनके आवास पर मिलकर प्रसन्न हूं. उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दीं. भारत का गौरव लता जी ने अपने भावपूर्ण मधुर संगीत से हमारी जिंदगियों में मिठास भर दी. वह अपनी सादगी और इनायत से हमें प्रेरित करती रही हैं.”

Delighted to meet @MangeshkarLata ji at her residence in Mumbai. Conveyed my best wishes for her good health.

Lata ji, the pride of India, has sweetened our lives with her soulful melody. She continues to inspire us with her simplicity and grace #PresidentKovind pic.twitter.com/CnwjhJhzXT

— President of India (@rashtrapatibhvn) August 18, 2019