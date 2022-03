Pune metro: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे की जनता को मेट्रो रेल (Pune Metro Rail) की सौगात देते हुए मेट्रो रेल परियोजना (Pune Metro Rail Project) का उद्घाटन किया. पीएम मोदी ने आज सुबह 11 बजे पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया. यह मूर्ति 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी है और लगभग 9.5 फीट ऊंची है.साढ़े 11 बजे के लगभग प्रधानमंत्री ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया.Also Read - अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव रहे शिवकुमार पारीक का निधन, PM मोदी ने जताया शोक



मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री गरवारे मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे. यहां से उन्होंने आनंदनगर मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी की. इस दौरान उनके साथ कुछ बच्चे नजर आए, जिनसे पीएम मोदी ने यात्रा के दौरान चर्चा भी की.

Maharashtra | Prime Minister Narendra Modi travels from Garware College Metro station to Anand Nagar Metro station on Pune Metro, interacts with schools students on board the metro train pic.twitter.com/Z0YiiuCUey

