नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन लागू होने के बाद एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना सरकार बनाने के लिए तेजी से जुटी हुई हैं. इस बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने शुक्रवार को महाराष्‍ट्र में सरकार बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया है. पवार ने कहा, सरकार बनाने की प्रक्र‍िया शुरू हो चुकी है और पूरे 5 साल गवर्नमेंट चलेगी.

बता दें कि इस बीच खबर सामने आई है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर राज्‍यपाल से कल शनिवार का समय मिलने के लिए मांगा है. माना जा रहा है कि तीनों दलों के नेता सरकार बनाने को लेकर भी कुछ बात राज्‍यपाल से कर सकते हैं. एनसीपी प्रवक्‍ता नवाब मलिक ने बताया है कि राज्‍यपाल ने कल शनिवार को दोपहर बाद 3 बजे का समय दिया है.

NCP leader Sharad Pawar on Maharashtra government formation: The process to form government has begun, the government will run for full 5 years. pic.twitter.com/fJ8HOD6u9N

