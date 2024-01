Ram Mandir News: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अब महाराष्ट्र में भी 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश

Maharashtra Holiday News: अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. देश भर में इसे लेकर जश्न का माहौल है. उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इसे लेकर सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday LIST) और स्कूल-कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों में छुट्टी का ऐलान किया गया है. इन सबके बीच लिस्ट में ताजा नाम महाराष्ट्र का जुड़ गया है. महाराष्ट्र में 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई है.

Public holiday declared on 22nd January in Maharashtra in view of Ayodhya Ram Temple pranpratishtha pic.twitter.com/Iv9ZxNjJHX

— ANI (@ANI) January 19, 2024