Pune Accident: पुणे में यरवदा इलाके के शास्त्रीनगर में गुरुवार की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. एक निर्माणाधीन मॉल का एक स्लैब गिर गया और इस हादसे में वहां काम कर रहे कम से कम सात मजदूरों की मौत हो गई और इस हादसे में तीन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. बताया जा रहा है कि लोहे का एक स्लैब डालने के लिए 16 mm के लोहे के सरिए से जाली बनाई गई थी. मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक ये लोहे की सरिए का जाल मजदूरों के ऊपर गिर गया, जिसमें दबकर मजदूरों की मौत हो गई. हादसे के तुरंत बाद ही मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किसी तरह मजदूरों को उस सरिया के जाल से बाहर निकाला.

पीएम मोदी ने हादसे पर संवेदना व्यक्त की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दर्दनाक हादसे में मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, 'पुणे में एक निर्माणाधीन इमारत में हुए हादसे से आहत हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना. मैं आशा करता हूं कि इस हादसे में घायल सभी लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं.'

Prime Minister Narendra Modi extends his condolences to the bereaved families of those who died in the mishap at an under-construction building in Pune https://t.co/jQmpM7GNMW pic.twitter.com/qnekeOC1Bq

— ANI (@ANI) February 4, 2022