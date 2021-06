Pune Fire: पुणे जिले के एक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में सोमवार को भीषण आग लगने से कम से कम 18 कर्मचारियों की मौत हो गई और पांच अन्य लोग लापता हो गए. मृतकों में अधिकतर महिलाएं हैं. अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि आग एसवीएस एक्वा टेक्नोलॉजीज के संयंत्र में लगी, जिसमें क्लोरीन डायऑक्साइड का उत्पादन होता है. यह संयंत्र पुणे शहर के पास मुलशी तहसील के पीरागुंट इलाके में स्थित है. मुलशी संभाग के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट संदेश शिरके ने कहा, ‘अभी तक 18 शव बरामद किए गए हैं. अंधेरे और आग लगने से पैदा हुई गर्मी के कारण हमने तलाशी अभियान बंद कर दिया है.’ Also Read - पुणे के सरकारी अस्पताल में लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू

पीएमआरडीए (पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण) के मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे ने कहा कि संयंत्र में लगी आग पर काबू के लिए छह से सात दमकल वाहन भेजे गए और आग पर काबू पा लिया गया है तथा लापता कर्मियों की तलाश की जा रही है. आग लगने के कारण के बारे में पूछे जाने पर पोटफोडे ने कहा कि कंपनी के अधिकारियों के अनुसार परिसर में प्लास्टिक सामग्री की पैकिंग किए जाने के क्रम में आग लगी. Also Read - Gujarat Fire: अहमदाबाद की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 30 से अधिक गाड़ियां मौके पर मौजूद

उन्होंने कहा कि पैकेजिंग हिस्से में कुछ चिंगारी के कारण आग लगी और चारों ओर प्लास्टिक होने के कारण यह तेजी से फैल गई. पुणे जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ अभिनव देशमुख ने कहा कि संयंत्र में जल शोधन के लिए क्लोरीन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है. Also Read - Fire Outbreak in Train: केरल में 'द बर्निंग ट्रेन' बनी रेलगाड़ी, 8 किलोमीटर जलता रहा मालवाहक डिब्बा

Pained by the loss of lives due to a fire at a factory in Pune, Maharashtra. Condolences to the bereaved families. — Narendra Modi (@narendramodi) June 7, 2021

प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने कामगारों की मौत पर दुख जताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामगारों की मौत पर दुख जताया है और मृतकों के परिजन को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. उन्होंने इस घटना में घायल हुए लोगों को 50 हजार रुपये देने की भी घोषणा की. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘महाराष्ट्र, पुणे की एक फैक्टरी में लोगों की मौत से दुखी हूं. मृतकों के परिजन से संवेदना जताता हूं.’

The loss of lives due to lightning in different parts of West Bengal is deeply saddening. My sincerest condolences to the families of those who have lost their loved ones. Praying for the speedy recovery of those injured. — Amit Shah (@AmitShah) June 7, 2021

वहीं, अमित शाह ने ट्वीट किया, ‘पुणे की रसायन फैक्टरी में आग लगने की हृदयविदारक घटना से दुखी हूं. इस घटना में अपने प्रियजनों को गंवाने लोगों से संवेदना जताता हूं और घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.’ उधर,

PM @narendramodi has approved an ex-gratia of Rs. 2 lakh each from the PMNRF for the next of kin of those who have lost their lives due to lightning in various parts of West Bengal. Rs. 50,000 would be given to the injured. — PMO India (@PMOIndia) June 7, 2021

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा, ‘महाराष्ट्र के पुणे में एक औद्योगिक इकाई में आग लगने से मरने वालों के परिजन को प्रधानमंत्री ने पीएमएनआरएफ के दो लाख रुपये देने की घोषणा की है. घायल लोगों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे.’

(इनपुट: भाषा)