पुणे के केतन का भी हुआ राजा रघुवंशी जैसा हाल! मंगेतर ने प्रेमी संग मिलकर 400 फीट गहरे खाई में धकेला, नवंबर में होनी थी शादी

Raja Raghuvanshi Case: केतन अग्रवाल की लोहागढ़ फोर्ट ट्रेक के दौरान हुई मौत मामले ने नया मोड़ ले लिया है. पहले इसे हादसा माना जा रहा था, लेकिन अब हत्या का शक है. पुलिस ने मंगेतर और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है.

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पुलिस ने मंगेतर सिया और उसकी दोस्त दोनों को हत्या के शक में गिरफ्तार कर लिया. (Photo from Zee News)

राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला आप सबको जरूर याद होगा. यह केस अभी लोगों के जेहन से निकला भी नहीं था कि पुणे से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आ गया. यहां लोहगढ़ किले (Lohagad Fort) पर घूमने गए केतन विशाल अग्रवाल की मौत हो गई. शुरुआत में मामला साधारण हादसा लग रहा था, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी केस पूरा बदल गया. केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल के प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए दोस्तों के साथ लोहागढ़ किले पर ट्रेकिंग करने गए थे. उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह ट्रिप एक बड़ी घटना में बदल जाएगी.

ट्रेकिंग करते समय खाई में गिर गए केतन

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार (18 जून) को केतन अपनी मंगेतर और दो अन्य लोगों के साथ ट्रेक पर गए थे. इस दौरान, खबर आई कि वह किले के पास एक ऊंची चट्टान के किनारे से करीब 400 फीट गहरी खाई में गिर गए. घटना के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. लोनावला ग्रामीण पुलिस और शिवदुर्ग मित्रा इमरजेंसी रेस्क्यू टीम ने मिलकर उनका शव बाहर निकाला. शुरुआती तौर पर इसे ट्रेकिंग के दौरान हुआ हादसा माना गया.

जांच में सामने आए हैरान कर देने वाले सबूत

लेकिन जैसे-जैसे मामले में जांच आगे बढ़ी, कई ऐसी बातें सामने आईं जिनसे शक बढ़ गया. पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ की और कुछ सबूत इकट्ठा किए. जांच के दौरान, पुलिस को ऐसे संकेत मिले जिनसे यह मामला दुर्घटना वाला नहीं लगा. इसके बाद पुलिस ने केतन की मंगेतर सिया गोयल और उनके साथ मौजूद एक दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

मंगेतर और उसके दोस्त गिरफ्तार

जांच के आधार पर पुलिस ने मंगेतर सिया और उसकी दोस्त दोनों को हत्या के शक में गिरफ्तार कर लिया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से मिले सबूत और पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की गई. हालांकि, अभी तक पुलिस ने हत्या के पीछे की वजह या पूरी घटनाक्रम की आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है. मामले की जांच अभी जारी है.

इसी साल नवंबर में होने वाली थी शादी

बता दें केतन और सिया की शादी इसी साल 2026 नवंबर में होने वाली थी. दोनों परिवार शादी की तैयारियों में बिजी थे और राजस्थान के उदयपुर में शादी का वेन्यू भी बुक किया जा चुका था. ऐसे समय में सामने आया यह मामला सभी के लिए झटका बन गया. अब सभी की नजर पुलिस जांच पर है, आने वाले दिनों में इस घटना की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी.