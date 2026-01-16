By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Pune Municipal Election Winner List: पुणे में कौन जीता-कौन हारा? यहां देखें पूरा रिजल्ट
पुणे नगर निगम चुनाव 2026 के नतीजे कुछ ही देर में सामने आ जाएंगे. आइए जानते हैं अब तक आए परिणाम में किस वार्ड से कौन जीता? यहां देखते हैं पूरा रिजल्ट
Pune Municipal Election 2026 Winner List: पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव – 2026 का रिजल्ट अब बस कुछ ही देर में आने वाला है. सुबह 10 बजे से जारी मतगणना कई वार्डों के नतीजे सामने दे चुकी हैं, जबकि कई के परिणाम आना अभी बाकी है. इन्हें YTD यानी Yet To Declare बताया जा रहा है. अब तक घोषित नतीजों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कई वार्डों में शानदार प्रदर्शन किया है. आइए इस खबर में जानते हैं किस वार्ड से कौन जीता?
पुणे नगर निगम चुनाव 2026: अब तक घोषित नतीजों की लिस्ट
वार्ड नंबर 1
- अश्विनी राहुल भंडारे (1ए) – भाजपा
- संगीता संदीप डंगट (1बी) – भाजपा
- रेखा चंद्रकांत टिंगरे (1सी) – राष्ट्रवादी (अप)
- अनिल वसंतराव टिंगरे (1डी) – भाजपा
वार्ड नंबर 2
- नंदिनी सिद्धार्थ धेंडे – राष्ट्रवादी (अप)
- हर्षल रमेश टिंगरे – राष्ट्रवादी (अप)
- शीतल अजय सावंत – राष्ट्रवादी (अप)
- सुहास विजय टिंगरे – राष्ट्रवादी (अप)
वार्ड नंबर 3
- श्रेयस प्रीतम खांडवे (3ए) – भाजपा
- अनिल दिलीप सातव (3बी) – भाजपा
- ऐश्वर्या पठारे (3सी) – भाजपा
- रामदास दाभाडे (3डी) – भाजपा
वार्ड नंबर 7
- नीलेश निकम (7सी) – राष्ट्रवादी (अप)
- दत्तात्रय बहिरत (7डी) – राष्ट्रवादी (अप)
वार्ड नंबर 8
- परशुराम वाडेकर (8ए) – भाजपा
- भक्ति गायकवाड़ (8बी) – भाजपा
- सपना छाजेड (8सी) – भाजपा
- चंद्रशेखर निमहन (8डी) – भाजपा
वार्ड नंबर 12
- अमृता राम म्हेत्रे (12ए) – भाजपा
- अपूर्व दत्तात्रेय खाडे (12बी) – भाजपा
- पूजा अनिल पांचाल (12सी) – भाजपा
- एकबोटे निवेदिता गजानन (12डी) – भाजपा
वार्ड नंबर 18
- साहिल केदारी (18ए) – कांग्रेस
- प्रशांत जगताप (18डी) – कांग्रेस
- वार्ड नंबर 20
- राजेंद्र शिलिमकर – भाजपा
- तन्वी दिवेकर – भाजपा
- मानसी देशपांडे – भाजपा
- गौरव घुले – राष्ट्रवादी (अप)
वार्ड नंबर 23
- जावले पल्लवी चंद्रशेखर (23ए) – भाजपा
- सोनाली वनराज आंदेकर (23बी) – राष्ट्रवादी (अप)
- गडाले ऋतुजा तेजस (23सी) – भाजपा
- धनवडे विशाल गोरख (23डी) – भाजपा
वार्ड नंबर 35, 36 और 37
इन वार्डों में भाजपा ने सभी घोषित सीटों पर जीत दर्ज की है.
