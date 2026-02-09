By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Pune ZP Election Results Winner List: किस पार्टी का चला जादू? कौन हुआ बाहर? यहां देखें Winners लिस्ट
पुणे जिला परिषद के 73 गटों के लिए करीब 299 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि 13 पंचायत समितियों के 146 गणों के लिए 528 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी. आइए इस खबर में नतीजे जानते हैं...
Pune ZP Election Results Panchayat Samitis Winner List: महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से जारी है. इस बार राज्य के 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए चुनाव कराए गए थे. हर जिले में अलग-अलग केंद्रों पर मतगणना चल रही है और धीरे-धीरे नतीजे सामने आने लगे हैं. आइए इस खबर में देखते हैं पुणे जिला परिषद चुनाव में कौन जीता, कौन हारा?
पुणे जिला परिषद चुनाव में अब तक कौन जीता?
- बारामती – सुपा मोरगाव: पल्लवी खेत्रे (राष्ट्रवादी कांग्रेस – अजित पवार)
- रांजणगाव – गणपती: स्वाती पाचुंदकर (भाजपा)
- पुरंदर – दिवे गराडे: रूपाली झेंडे (राष्ट्रवादी कांग्रेस)
- शिरूर – टाकळी हाजी: राजेंद्र गावडे (भाजपा)
- शिरूर – पाबळ: प्रफुल्ल शिवले (राष्ट्रवादी कांग्रेस – अजित पवार)
- पुरंदर – वीर भिवडी: हरिभाऊ लोळे (भाजपा)
- पुरंदर – बेलसर माळशिरस: अजय इंगळे (भाजपा)
- शिरूर – शिक्रापूर: मोनिका हरगुडे (राष्ट्रवादी कांग्रेस – अजित पवार)
- जुन्नर – डिंगोरे उदापूर: सोनाबाई दाभाडे (राष्ट्रवादी कांग्रेस – अजित पवार)
- जुन्नर – ओतूर धालेवाडी: छाया तांबे (राष्ट्रवादी कांग्रेस – अजित पवार)
- जुन्नर – आळे पिंपळवंडी: मंगेश काकडे (शिवसेना – शिंदे)
- जुन्नर – बेल्हे राजुरी: स्मिता कणसे (शिवसेना – शिंदे)
- जुन्नर – बोरी खुर्द: कल्पना काळे (राष्ट्रवादी कांग्रेस – अजित पवार)
- जुन्नर – नारायणगाव वारूळवाडी: नेहा पाटे (शिवसेना – शिंदे)
- जुन्नर – सावरगाव कुसुर: गुलाब पारखे (शिवसेना – ठाकरे)
- जुन्नर – बारव तांबे: मोनाली लांडे (राष्ट्रवादी कांग्रेस – अजित पवार)
- खेड – नाणेकरवाडी-म्हाळुंगे: गणेश बोत्रे (राष्ट्रवादी कांग्रेस)
- खेड – आळंदी ग्रामीण-कुरुळी: विनया मुंगसे (शिवसेना – ठाकरे)
- खेड – मेदनकरवाडी-काळुस: गणेश आरगडे (शिवसेना – ठाकरे)
- खेड – पिंपळगावतर्फे मरकळ: विजयसिंह शिंदे (शिवसेना – ठाकरे)
- खेड – रेटवडी-वाफगाव: दिप्ती भोगाडे (शिवसेना – ठाकरे)
- खेड – वाडा-वाशेरे: समीर सुपे (राष्ट्रवादी कांग्रेस)
- खेड – पाईट-आंबेठणा: सुनीता बुट्टे-पाटील (राष्ट्रवादी कांग्रेस)
- खेड: तनुजा घनवट (शिवसेना – ठाकरे)
पंचायत समिति चुनाव में कौन जीता?
- कवठे येमाई और टाकळी हाजी गण: भाजपा उम्मीदवार विजयी
- दिवे गण: अमित झेंडे (राष्ट्रवादी कांग्रेस)
- गराडे गण: अर्चना कटके (राष्ट्रवादी कांग्रेस)
- बारामती – सुपे गण: उज्वला पोपट खैरे (भाजपा)
- पुरंदर – बेलसर माळशिरस गण: माणिक निंबाळकर (शिवसेना – शिंदे)
पुरंदर – माळशिरस गण: माऊली यादव (भाजपा)
- पुरंदर – भिवडी गण: सायली शिंदे (भाजपा)
- पुरंदर – वीर गण: सुधीर धुमाळ (भाजपा)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें